Pianta crolla sull'auto, la prof: "Per fortuna mi sono attardata"

CREMONA - Erano appena usciti da scuola, la media Anna Frank. Conclusa la terza giornata di esami di licenza media i professori Francesco Custode ed Elonora Baldi si stavano scambiando opinioni sulla giornata quando ad un tratto un tonfo sordo ha attirato la loro attenzione. Un'intera parte di uno degli alberi sul ciglio della strada è crollato letteralmente sull'auto della professoressa Baldi. La donna è rimasta impietrita. "Se avessi deciso di entrare subito in macchina, cosa sarebbe successo? - dice ancora stranita -. La macchina è distrutta, ma poteva andare molto peggio".

Il collega della docente, Francesco Custode: "Per fortuna i ragazzi erano andati già via - afferma -. Ma come è possibile... Solitamente sotto gli alberi nei pressi della scuola sostano nonni e genitori. Per fortuna l'albero si è spezzato senza causare danni a persone".