Tamponi, aperture estive degli ambulatori

CREMONA - Il tampone è un test molecolare per rilevare il virus nel campione biologico raccolto dal naso e / o dalla gola con un tampone, attraverso la ricerca del materiale genetico virale (RNA). Per questo motivo, viene utilizzato per confermare un'infezione attiva, di solito entro pochi giorni dall'esposizione e nel momento in cui possono iniziare i sintomi.

Il tampone viene richiesto dal proprio medico per persone che presentano sintomi e sono state a contatto con un caso certo di COVID-19. Il attesa dell’esito del tampone la persona deve stare in isolamento fiduciario. Se negativo si conclude il periodo di isolamento. Se positivo viene classificato come caso e si procede nell’isolamento obbligatorio con tutte le disposizioni conseguenti (compreso isolamento fiduciario dei contatti stretti). Il tampone può essere richiesto anche dal cittadino senza prescrizione medica. Ecco i nuovi orari dell'Asst Cremona.

DOVE

Ospedale di Cremona: dalle 7.45 alle 14.30 (dal lunedì al venerdì)

Ospedale Oglio Po: dalle 8 alle 13 (dal lunedì al venerdì)