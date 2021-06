Auto a fuoco, quattro ragazzi feriti

SABBIONETA (Breda Cisoni) - Quattro ragazzi feriti, per fortuna non in modo grave, e un'auto andata a fuoco. E’ il bilancio dell’incidente avvenuto all’una e 38 nella frazione sabbionetana di Breda Cisoni. La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Sabbioneta, intervenuti per i rilievi. Da una prima ricostruzione si tratta di un’uscita autonoma, quindi senza il coinvolgimento di altri mezzi. L’auto, una Wolkswagen Up, con a bordo quattro ragazzi con un’età compresa tra i 20 e i 23 anni, tre di nazionalità italiana e un moldavo, tutti residenti a Parma, stava viaggiando su via XXV aprile, in direzione della rotonda che immette sulla ss420, quando il conducente ha perso il controllo del mezzo.

La piccola autovettura ha prima abbattuto alcuni cartelli stradali e poi ha preso fuoco. Per fortuna tutti gli occupanti sono riusciti ad uscire dall’abitacolo prima dell’incendio cavandosela con ferite lievi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Viadana, le ambulanze di Porto Emergenza da Bozzolo e la Padana Soccorso da Casalmaggiore e l’automedica dell’ospedale Oglio Po.

Dei feriti un ragazzo è stato già dimesso, uno si trova ricoverato all’ospedale di Casalmaggiore e due all’ospedale di Mantova, tutti con prognosi di pochi giorni e ferite di lieve entità. L’auto è stata recuperata dalla carrozzeria Gozzi di Gazzuolo.