"Macello lager? Quel video è datato: oggi attività regolari"

SALVIROLA - La polemica è divampata una settimana fa, quando sul sito dell’associazione Animal Equality era apparso un filmato che documentava "maltrattamenti, violazioni sistematiche delle norme sul benessere animale e casi di vere e proprie uccisioni crudeli" all'interno del macello Zema Srl di Salvirola. Nel quadro del comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica il prefetto Vito Danilo Gagliardi ha concordato con le Forze di Polizia una verifica immediata delle accuse: alle prime luci dell’alba di oggi, i carabinieri del N.A.S. di Cremona, della Compagnia di Crema e del Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Cremona, insieme a un veterinario dell’ASST di Cremona, hanno proceduto al controllo del macello senza riscontrare alcuna irregolarità.

Il video che aveva sollevato il polverone era stato girato nel settembre 2019: all'epoca il Nas dei carabinieri del capoluogo aveva già effettuato un controllo riscontrando irregolarità e innescando un procedimento penale tuttora in corso. L’autore dell’articolo web inoltre afferma che, nonostante vari esposti alla Procura, le condizioni degli animali destinati alla macellazione all’interno della Zema non sarebbero mutate. Una tesi smentita dagli uomini dell'Arma: la gestione dell’attività di stoccaggio, macellazione della carne, l’organizzazione e manutenzione dell’impianto, sono risultate rispettare i previsti canoni imposti per legge.