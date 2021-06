Tir resta "incastrato" al semaforo, strada bloccata

CASALMAGGIORE - Traffico bloccato per qualche minuto oggi intorno alle 18 in via Azzo Porzio a causa della manovra azzardata di un autoarticolato, con targa lituana. Il conducente, probabilmente ingannato dalle indicazioni del navigatore satellitare, giungendo da Vicomoscano, anziché proseguire lungo la statale 343 Asolana si è immesso in via Azzo Porzio restando 'incastrato' al semaforo posto all'incrocio con via XX Settembre.

Gli agenti della polizia stradale di Casalmaggiore, che hanno il comando a pochi metri, hanno dato indicazioni al conducente per riuscire a fare manovra e a togliersi dall'inghippo. La circolazione è tornata alla normalità nell'arco di alcuni minuti.