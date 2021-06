Scocca l’ora dei «Giovedì d’estate»

CASALMAGGIORE - Poteva essere anche solo un’illusione, una speranza da coltivare in attesa di tempi migliori e, invece, le iniziative della Pro loco ripartono, pur nella consapevolezza dei limiti che la coda della pandemia sanitaria impone. Giovedì 17 appunto, infatti, prenderanno il via i «Giovedì d’estate», iniziativa che negli anni ha sempre dimostrato una grande risposta da parte dei cittadini che si sono riversati in centro storico per seguire spettacoli, eventi commerciali, musica, ballo. «A nome mio e del consiglio di amministrazione della Pro loco di Casalmaggiore — è la presidente Liliana Cavalli a parlare — sono felice di potervi comunicare che siamo ripartiti con l’organizzazione dei Giovedì d’estate nel rispetto delle norme anti Covid».

Tutte le serate si svolgeranno in piazza Garibaldi, con sedute distanziate nel rispetto delle normative anti covid

IL CARTELLONE

Un annuncio stringato quanto efficace per illustrare il cartellone — ancora parziale in attesa di quello completo con la Fiera di Piazza Spagna — che inizierà giovedì 17. Alle 21.30 ci sarà l’atteso ritorno di Alterego Band con le cover dei brani più conosciuti del panorama pop e rock condito da suggestive coreografie. Giovedì 24 alle 21 sarà la volta di «Danza In Festa», rassegna di balletti con la partecipazione degli allievi di tutte le classi delle diverse sedi di Associazione Dimensione danza a.s.d. di Nilla Barbieri con la Direzione artistica di Nilla Barbieri e la collaborazione di Pamela Carena, Paola Froldi, Carlotta Sarzi, Melissa Bosio. Giovedì 15 luglio alle 21.30 concerto rock di Acrimonia con motoraduno. Giovedì 22 luglio alle 21.30 serata concerto con l’orchestra di Fausto Tenca. «Tutte le serate — aggiunge la Cavalli — si svolgeranno in piazza Garibaldi, con sedute distanziate nel rispetto delle normative anti covid».

SHOPPING E CENA

Per tutte le sere ci sarà il mercatino dell’artigianato, animazione per i più piccoli grazie all’Associazione Nuovi Legami, negozi aperti fino alle 23 con possibilità di cenare all’aperto.