Mille Miglia, domani il passaggio a Cremona

CREMONA - Cremona torna ad accogliere la rievocazione di una delle corse stradali più famose e affascinanti del mondo, la Mille Miglia. E lo fa per la prima tappa della corsa, quella con partenza da Brescia e arrivo a Viareggio.

Il transito da Cremona è previsto nel primo pomeriggio di domani e precisamente tra le 14.30 e le 14.45. I bolidi, provenienti da Pontevico, transiteranno da via Brescia, piazza della Libertà, via Decia, piazza San Michele, via Gerolamo da Cremona, via Tofane, corso Pietro Vacchelli, corso XX Settembre, via Platina, via Sicardo.

In piazza del Comune è previsto un controllo a timbro. Infine piloti e vetture sfileranno in via Baldesio, piazza Stradivari, corso Vittorio Emanuele II, piazza Cadorna, imboccando viale Po in direzione Busseto.

Per questo è stato deciso di spostare il mercato nella sua interezza e anticiparne la chiusura per quei banchi che resteranno tra Piazza Duomo e via Baldesio alle 12.30. Il mercato si snoderà normalmente nella mattinata di mercoledì non in Piazza Stradivari, ma davanti alla ex Banca d’Italia, alle Poste Centrali, davanti a Zara e fronte Galleria XXV aprile lato Corso Campi.

Il mercato dei fiori verrà spostato da Piazza del Comune a Piazza Roma, mentre in Piazza del Comune resterà solo qualche banco alimentare fino e non oltre le 12.30.