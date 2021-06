Fuori strada per il patron de "Il Ridottino" di Crema

TRESCORE CREMASCO - Fuori strada poco dopo le 23 di ieri per il noto ristoratore Carlo Alberto Vailati, 68enne patron de "Il Ridottino" di Crema. Al volante di una Lancia Musa, ha perso il controllo dell'auto lungo la provinciale Melotta all'altezza dello svincolo per la zona industriale di Casaletto Vaprio. Soccorso dal personale medico e sanitario del 118 è stato trasferito in ospedale a Crema per accertamenti. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri del Radiomobile.