Ambiente, Trashbusters La Bassa all'opera

CASALMAGGIORE - Domenica mattina di lavoro per il gruppo di volontari Trashbusters La Bassa, persone che da tempo ripuliscono il proprio territorio da rifiuti abbandonati. Grande l’impegno profuso da Fabio, Rita, Sara, Rosanna, Rodolfo che, con la compagnia della mascotte, il cane Pippo, hanno ripulito l'area antistante il supermercato Eurospin in fregio alla provinciale Sabbionetana. “Vogliamo ricordare - dicono i volontari - che è stato posizionato grazie appunto al titolare del supermercato Eurospin un nuovo contenitore per la raccolta dei rifiuti. Quindi…usatelo!”, è l’invito.