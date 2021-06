Scontro frontale tra due veicoli in via Brescia

CREMONA - Incidente stradale con gravi danni ai mezzi ma, per fortuna conducenti illesi. È accaduto ieri sera intorno alle ore 20, all'incrocio tra via Brescia e via Rosario. Impatto devastante tra due veicoli, uno dei quali dopo l'urto frontale-laterale è stato spinto contro un semaforo e contro gli archetti parapedonali - lato caserma Col di Lana - abbattendoli. Sul posto per i rilievi la Polizia Locale di Cremona, giunta con due pattuglie per isolare l'area.