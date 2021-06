Anziani derubati nel Cremasco, banda sgominata

I carabinieri hanno sgominato la banda di ladri che, da un mese a questa parte, aveva preso di mira gli anziani del territorio di Crema. I militari della stazione di Crema sono riusciti ad individuare e fermare tre cittadini (due donne e un uomo) di origini bosniache - H.V. classe 1992, residente a Guastalla, H.D. classe 1999 residente a Grana (AT) e H.N. classe 1950 domiciliato presso un campo nomadi di Baranzate (MI) - che poco prima avevano derubato una 84enne cremasca. L'anziana mentre caricava in auto le buste della spesa fatta nel supermercato di zona era stata distratta da una delle due donne mentre l’altra le ha sottratto il portafogli dalla borsa. L'anziana ha subito denunciato l'accaduto ai carabinieri.

Grazie al dispiegamento dei militari sul territorio, impegnati proprio nel servizio preventivo contro il fenomeno dei reati predatori a danno degli anziani, è stato possibile fermare i tre cittadini di origine bosniaca nel territorio comunale di Pianengo, a bordo di una Fiat Panda risultata poi essere intestata ad un prestanome. I tre, condotti in caserma, oltre ad essere riconosciuti indubbiamente come gli autori del furto appena patito dall’84enne, sono fortemente sospettati di essere anche gli autori dei furti con destrezza che da circa un mese hanno preso di mira gli anziani della zona.

A tutti e tre gli indagati è stato immediatamente notificato l’avvio del procedimento amministrativo per l’applicazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Crema. Inoltre, da accertamenti alla banca dati, è emerso che l'uomo era destinatario di una misura di libertà controllata da espiare per una pena di un anno, pertanto è stato accompagnato presso il domicilio dichiarato, dal quale non potrà muoversi se non su autorizzazione del Magistrato di sorveglianza.