Si è spento il sorriso di Anna Maria Cottarelli

CREMONA - Ha combattuto fino alla fine, come un leone, aggrappata alla vita per i suoi Manuel e Filippo e per il marito Rossano. Alla fine, dopo lunga malattia, Anna Maria Cottarelli venerdì si è arresa, lasciando nello sconforto i tanti, tantissimi che ne hanno apprezzato la generosità, la dedizione agli altri, la passione per il cucito e per i suoi bimbi. Alla Trento Trieste e alla Campi, Anna Maria era una garanzia e non solo perché parte del consiglio di istituto. Per i mercatini di raccolte fondi Anna Maria c’era sempre, la sua abilità e creatività nel cucire e confezionare vestiti era al servizio della comunità scolastica con generosità e dedizione. Allegra, gentile, disponibile, era impossibile non notarla. Anna Maria, Manuel e Filippo erano un tutt’uno e non solo per il colore rosso carota dei capelli. Per i suoi bambini, Anna Maria non si è mai arresa, sostenuta dal marito e dall’inseparabile mamma. La passione per la Vanoli, i concerti del coro Mitici angioletti, i set pubblicitari: Anna Maria c’era sempre, dietro le quinte per i suoi figli, per tutte le persone che avevano la fortuna di incontrarla. Domani la camera ardente si terrà presso l’ospedale maggiore dalle 14 alle 18. I funerali si svolgeranno martedì alle 9,45 partendo dall’ospedale per la chiesa di Sant’Agata.