Record Store Day, a Casalmaggiore la Festa del vinile

CASALMAGGIORE - Musica in piazza Turati grazie al “Record Store Day 2021”, a cura dell’associazione culturale Vinylistic, nell’ambito di una serie di eventi organizzati per celebrare la 14esima edizione della festa mondiale dei negozi di dischi indipendenti e del supporto fonografico del vinile. Protagonisti nella piazza dietro il municipio sono stati diversi dj, a partire da Mauro Ampollini e Besnik Tanasi, all’opera sin dalla mattina, Walkmen DJ, Angelo Bass e Beso. L’evento si è svolto in collaborazione con ZeroDb Service. Mixer, due piatti e un sistema di amplificazione di qualità hanno offerto la colonna sonora della giornata dapprima ai visitatori del mercato settimanale e ai clienti della salsamenteria Piasa Vecia, per poi proseguire nel pomeriggio con la musica fino a sera. Per il primo dei due weekend dedicati al vinile, l’associazione Vinylistic – nata a Parma nel 2010 - insieme ai tanti negozi di dischi indipendenti della zona e alle tante strutture ricettive sparse tra le province di Cremona, Parma, Piacenza e Reggio Emilia hanno organizzato diversi dj set 100% vinile insieme ai tanti artisti associati che vogliono celebrare questa cultura.