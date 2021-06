La casetta dei libri rimessa a nuovo dai volontari

CASALMAGGIORE - Un gruppi di volontari si è rimboccato le maniche e ha rimesso in ordine la casetta del bookcrossing nel parchetto di via Italia, ai piedi dell’argine maestro. Le pareti sono state ridipinte, gli scaffali e parte dei libri sono stati puliti. Eliminate inoltre scritte fatte qua e là nelle scorse settimane, da vandali armati di spray. «Avremmo avuto bisogno di più collaborazione, ma non possiamo pretendere troppo», ha commentato Daniele Fortunati, che ha ringraziato quanti hanno impegnato alcune ore per restituire allo stato originario la casetta. «La soddisfazione è stata comunque vedere il parchetto pieno di bimbi, mamme e papà».



Intanto, c’è da registrare che due nonne si sono già offerte per tenere aperta la casetta un paio d’ore alla settimana e anche per leggere delle favole ai bambini. Inoltre, per almeno due volte a settimana, i ragazzi dei vari servizi della Santa Federici parteciperanno a un’attività nel parco con diversi obiettivi, come la partecipazione attiva all’iniziativa di bookcrossing, un contributo alla manutenzione del parco e della casetta, attività di lettura individuale o a gruppi, partecipazione a contesti comunitari, valorizzazione di punti di forza e delle risorse individuali.