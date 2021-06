Cade con la moto, in Sardegna muore il 52enne Stefano Marconi

CREMA - Si è trasformata in tragedia la vacanza in Sardegna per il 52enne cremasco Stefano Marconi, morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto questa mattina poco prima delle 11 sulla statale 199 che collega Oschiri e Ozieri, nel Sassarese.

Marconi era in vacanza con un gruppo di motociclisti. Il centauro, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della moto e ha perso la vita cadendo rovinosamente sull'asfalto. Sul posto sono interventi un'équipe del 118 e i carabinieri della Stazione di Oschiri e della Compagnia di Ozieri. Per Marconi non c'è stato nulla fare.