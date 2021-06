Da lunedì Cremona e la Lombardia in zona bianca

CREMONA - I numeri in Lombardia e in provincia di Cremona sono da zona bianca. Lo ha confermato ieri il presidente della Regione, Attilio Fontana: «Anche questa settimana i dati in Regione Lombardia sono da zona bianca. L’indice di incidenza è di 23 su 100 mila abitanti. È la terza settimana che vengono confermati buoni dati di questo tipo, quindi da lunedì, saremo in zona bianca». Fontana ha anche annunciato che ieri sono stati superati i 7 milioni di vaccinazioni somministrate e il 73,8% (pari a 6.650.000) dei 9.013.000 di lombardi ‘vaccinabili’ ha già ricevuto o prenotato la prima dose. «In particolare — ha spiegato — le prime dosi somministrate sono 4.855.000, le seconde 2.145.000. Su un totale di 9.013.000 di lombardi ‘vaccinabili’, il 53,9% ha già ricevuto la prima dose; sugli oltre 10 milioni di cittadini lombardi il 23,8% ha già completato il ciclo vaccinale».