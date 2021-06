Bonaldi: "Dopo il Comune mi piacerebbe la Regione"

CREMA - Dopo il Comune, punta alla Regione: Stefania Bonaldi lo rivela senza riserve a Beppe Severgnini (cremasco come lei), che l'ha intervistata sulle colonne del Corriere della Sera. Severgnini domanda: "Se il Pd, che dice di voler puntare sulle donne, le chiedesse di candidarsi alle prossime elezioni politiche?". E Bonaldi risponde: "Si faranno primarie, spero. Però sono disponibile. Anche se mi sento più amministratrice che politica. Voglio dire: mi attira di più un impegno in Regione Lombardia. Un impegno di governo. Perché vogliamo tornare a vincere le elezioni in Lombardia".