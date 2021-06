Vuoi fare volontariato o cerchi volontari? Basta un clic

CREMONA - Voler fare volontariato, ma non sapere da che parte iniziare: una situazione molto comune fra chi accarezza la voglia di mettersi al servizio della propria comunità. CSV Lombardia Sud – Centro di Servizio per il volontariato di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia rilancia in questi giorni il servizio online dedicato all’orientamento dei nuovi aspiranti volontari. Il nuovo servizio permette di fornire una prima serie di importanti informazioni e di richiedere quindi un colloquio con un operatore di CSV. Il tutto attraverso il portale web MyCSV, all’indirizzo https://lombardiasud.mycsv.it. Una volta che l’aspirante volontario si iscriverà al portale potrà compilare un breve modulo online esprimendo motivazioni, aspirazioni, disponibilità e provincia d’appartenenza. Nell’arco di una settimana verrà ricontattato da un operatore, col quale potrà approfondire la propria ricerca di volontariato rivolgendo domande più specifiche e venendo a conoscenza delle eventuali opportunità aderenti al proprio profilo e presenti nella propria provincia. Per registrarsi al servizio bastano un indirizzo mail personale e il codice fiscale.

“Il nuovo servizio – spiegano Hager Salah Chaouch e Michela Oleotti, operatrici di CSV specializzate negli orientamenti al volontariato in provincia di Cremona - è un potenziamento importante di uno dei servizi più tipici del Centro di Servizio per il Volontariato. Le province di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia sono tradizionalmente molto generose, ma l’emergenza legata al Covid-19 sembra aver amplificato la sensibilità di queste comunità allargando la platea di cittadini coinvolti, in modo episodico o costante, in attività preziose per la collettività e offerte gratuitamente. Le norme legate alla sicurezza sanitaria – continuano - hanno velocizzato un processo di miglioramento e digitalizzazione dei servizi già in atto in CSV Lombardia Sud, allargando sia l’offerta che la qualità dell’accompagnamento. Nulla, chiaramente, potrà mai supplire il rapporto diretto fra persone, quindi dopo un primo accesso tramite il portale MyCSV ogni singolo candidato volontario verrà ricontattato per un colloquio più approfondito in videochiamata o per telefono, oppure in presenza nelle sedi territoriali di CSV”.

Ma non solo: l'estate è infatti alle porte. L’emanazione da parte del Governo dell’ultimo Decreto Legge 18 maggio 2021, n. 65 prevede la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da covid-19. Il provvedimento interessa numerosi settori, tra cui anche quelli gestiti da enti non profit come ad esempio la riapertura delle attività dei centri culturali, sociali e ricreativi sebbene sempre nel rispetto dal principio di massima prudenza, applicando le fondamentali norme igienico-sanitarie, il distanziamento sociale (ma non relazionale) e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. Per questa ragione CSV Lombardia Sud ha pensato di rilanciare anche il servizio di ricerca volontari proprio in occasione dell’estate. Chi è interessato ad accogliere nuovi aspiranti volontari può quindi inviare la richiesta compilando un semplice modulo on line accessibile nell’area riservata MyCSV, sempre all’indirizzo https://lombardiasud.mycsv.it. Gli annunci di ricerca volontari potranno essere visibili sul sito internet del CSV (www.csvlombardia.it), diffusi tramite newsletter e social, e promossi durante gli incontri di orientamento al volontariato. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.csvlombardia.it, nelle sezioni di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia. Per accedere al portale dei servizi MyCSV l’indirizzo è https://lombardiasud.mycsv.it.

Per informazioni e contatti: