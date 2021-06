Riapre giovedì 10 la piscina comunale di piazzale Atleti Azzurri d'Italia

CREMONA – È ormai tutto pronto per la riapertura del centro sportivo Forus di Cremona che tornerà ad accogliere il pubblico a partire dalle ore 9 del 10 giugno. La grande novità si chiama Forus, azienda spagnola leader in Europa nella gestione di impianti sportivi che, tramite la sua controllata italiana Prime Srl, opererà su tutto il territorio nazionale.

Forus è un'azienda del settore nata in spagna nel 2010 e che si dedica alla costruzione e gestione d'impianti sportivi. Il presidente è il dott. Ignacio Triana e l'obiettivo del gruppo è quello di promuovere lo sport e le abitudini di vita sane tra la popolazione. Vasta è la gamma di attività sportive e ricreative offerte e rivolte a tutte le fasce d'età. In Spagna e Portogallo, l'azienda gestisce 34 centri sportivi con più di 250.000 utenti, 2500 dipendenti e 400000m2 di strutture. In Italia l'avventura di Forus partirà con la gestione di ben 18 impianti che renderanno fin da subito il gruppo uno dei più grandi operanti in Italia.

CREMONA

L'impianto è composta da una piscina coperta lunga 25 metri e larga 14 m, con una profondità che varia dai 145 ai 160 centimetri, una piscina convertibile lunga 25 metri e larga 16.6, con una profondità variabile dai 180 centimetri ai 4 metri, una piscina olimpionica coperta lunga 51 metri e larga 25 m e una piscina per bambini lunga 15 metri e larga 7.5 m, con una profondità di 50/60 centimetri.

SEGRETERIA

da lunedì a domenica: 9:00-20:00

PISCINA

da lunedì a domenica: 9:00-20:00

MODALITA’ DI ACCESSO: Per entrare in impianto sarà necessario, ad ogni accesso, compilare l'autocertificazione. Si ricorda che per le attività di nuoto libero sarà necessario prenotare il proprio ingresso direttamente in segreteria.