Bioblitz, alla scoperta delle bellezze naturali del PLIS del Po e del Morbasco

CREMONA - Dopo l’edizione virtuale che si è tenuta in maggio, il Bioblitz torna in presenza e nella sua forma originaria. Il Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Po e del Morbasco ha aderito all'iniziativa di Regione Lombardia e Area Parchi “Bioblitz2021 – Esploratori della Biodiversità per un giorno” evento di educazione naturalistica e scientifica nelle aree protette lombarde, giunto quest’anno alla sua terza edizione, che si terrà dal 12 al 13 giugno.

L'iniziativa consiste nel ricercare, individuare e possibilmente classificare, in un determinato ambiente e per almeno 24 ore consecutive, il maggior numero di forme di vita animali e vegetali. I dati raccolti costituiranno un valido strumento per il monitoraggio della biodiversità regionale. Gli avvistamenti potranno essere caricati sulla piattaforma INaturalist all'interno della sezione dedicata all'edizione 2021 del Bioblitz Lombardia:https://www.inaturalist.org/projects/bioblitz-lombardia-2021

Possono partecipare al BioBlitz adulti e bambini, accompagnati nelle loro esplorazioni da esperti naturalisti e specialisti di università e associazioni scientifiche. La presenza del pubblico è l'elemento fondamentale per lo sviluppo del progetto Citizen Science, che coinvolge in modo attivo i cittadini in una ricerca a carattere scientifico, contribuendo a mappare la biodiversità delle aree protette lombarde. La partecipazione è libera e gratuita. Iscrizione obbligatoria solo per gruppi e classi scolastiche. La prenotazione è consigliata contattando il Settore Sviluppo Lavoro - Area Omogenea e Ambiente tel. 0372 - 407672, mail areavasta@comune.cremona.it – inviare nome, cognome, numero di telefono entro e non oltre le ore 13 di venerdì 11 giugno.

“Nel ringraziare sin da ora tutti coloro che aderiranno all’iniziativa – dichiara il vice sindaco Andrea Virgilio – vorrei sottolineare quanto sia importante conoscere e valorizzare i nostri parchi, in particolare il PLIS del Po e del Morbasco. Anche il Bioblitz si coniuga nel percorso di tutti quegli interventi che negli ultimi anni il Comune di Cremona, insieme agli attori del territorio, hanno attuato per valorizzare e potenziare la funzionalità ecologica della zona e migliorarne le caratteristiche strutturali complessive. Mi riferisco, ad esempio, alla riqualificazione di zone umide, nonché dei corridoi ecologici ad elevata antropizzazione, alla promozione della diffusione di specie vegetali, che hanno un’importante rilevanza per l’ecosistema, alla salvaguardia della fauna presente nel nostro territorio”.

GLI APPUNTAMENTI

SABATO 12 GIUGNO - ORE 9,30 – con le Guardie Ecologiche Volontarie del Plis - Guida: Danio Milanesi

ALLA SCOPERTA DI FLORA E FAUNA LOCALE NELLA ZONA UMIDA DI CASANOVA DEL MORBASCO

Punto d’incontro Casanova del Morbasco (CR), via Po - lato piattaforma ecologica

SABATO 12 GIUGNO - ORE 15 - Guide: Cinzia Galli e Anna Mosconi

ALLA SCOPERTA DEI SEGRETI DEL PARCO DEL LUGO E DEL MORBASCO

Punto d’incontro parco Nassirya, via Trebbia 4

DOMENICA 13 GIUGNO - ORE 10 - Guide: Maria Cristina Bertonazzi e Danio Milanesi

ALLA SCOPERTA DEGLI IMPOLLINATORI DEL PARCO DEL PO E DEL MORBASCO

Punto d’incontro alle Colonie Padane – via del Sale, 60



Per maggiori informazioni sul PLIS del Po e del Morbasco

https://www.comune.cremona.it/node/463096

Sulla pagina https://amicidellanaturaonline.it/ interessanti contenuti sulle principali specie arbustive del PLIS del Po e del Morbasco