Scontro frontale lungo la curva, feriti due fidanzati

PIADENA DRIZZONA - Scontro frontale tra una Peugeot 2008 e un furgone lungo la rampa che collega la statale Asolana alla tangenziale all’altezza di via Castello. Feriti il conducente, un 25 enne di Torre de' Picenardi, e la sua fidanzata, una 23 enne di Canneto sull'Oglio. Il furgone, targato Brescia, stava scendendo dalla rampa in direzione Asolana e ha invaso la corsia opposta mentre la Peugeot procedeva in curva e non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto frontale. Sul posto la Padana Soccorso e un’ambulanza di Bozzolo. In arrivo i vigili del fuoco. Traffico bloccato lungo la rampa della tangenziale.