Mister De Zerbi vaccinato all'hub di CremonaFiere

CREMONA - Da Sassuolo all'Ucraina passando per Cremona: Roberto De Zerbi, ex allenatore del club neroverde che la prossima stagione siederà sulla panchina dello Shakhtar Donetsk, si è vaccinato oggi all'hub di CremonaFiere. C'è chi lo ha riconosciuto e la ha puntualmente fotografato: il mister nato a Brescia, che due giorni fa ha compiuto 42 anni, non si è sottratto al flash. De Zerbi, dopo tre anni trascorsi in Emilia, inizierà la sua nuova avventura in terra ucraina il 1° luglio, in attesa del debutto in Champions League: quest'estate lo Shakhtar disputerà i turni preliminari.