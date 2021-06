Un fiore dolcissimo per i degenti di Cremona Solidale

CREMONA - Un pensiero dolcissimo ed emozionante. E' quello avuto nei confronti degli ospiti di Cremona Solidale da parte dei piccolissimi frequentatori delle scuole infanzia di Cremona che hanno confezionato tre cartelloni con altrettanti fiori di carta coloratissimi. L'iniziativa si chiama "Con un fiore ti penso...", il ricordo di bimbe e bimbi nei confronti delle persone anziane, dei nonni degenti presso l'Azienda nata in via Brescia più di 100 anni fa come Ospizio Soldi e che – nel corso dei decenni – si è via via ammodernata al fine di soddisfare nel miglior modo possibile le mutevoli richieste della cittadinanza cremonese e del territorio provinciale. I cartelloni sono stati posizionati agli ingressi delle varie residenze ed accolgono in modo gioioso parenti e visitatori.