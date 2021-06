Grosso camion finisce nel fosso a Ossalengo, illeso il conducente

CASTELVERDE - Un grosso camion è finito fuori strada lungo la strada di Ossalengo verso le 8.15 di stamattina. Il conducente del mezzo, che trasporta teloni e rete metalliche, fortunatamente rimasto illeso, era diretto verso Pozzaglio. Ad un certo punto, in prossimità di una curva molto stretta con l'ultima ruota posteriore è finito sul ciglio della strada che non ha retto al peso dell'autoarticolato e si è ribaltato. Attimi di paura per il conducente visto che il fosso era pieno di acqua. Sul posto sanitari, vigili del fuoco e polizia stradale di Pizzighettone.