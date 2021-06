Ex statale 10, Anas al lavoro anche nel tratto di Bozzolo

BOZZOLO - Anas pronta ad intervenire sulla ex strada statale 10, anche nel tratto di Bozzolo. La società che dallo scorso 3 maggio ha ricevuto ufficialmente la gestione della strada, un tempo sotto la responsabilità della Provincia di Cremona e di Mantova, ha scritto al sindaco Giuseppe Torchio e al neonato comitato per la salvaguardia della strada provinciale.

Nella lettera Anas spiega che «il 28 aprile 2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna con il quale sono state trasferite ad Anas, con decorrenza dal 3 maggio, 1.067 km di strade provinciali ricadenti nel territorio della Regione Lombardia, tra cui la s.s. 10 “Padana Inferiore”. Anas ha predisposto per tempo le azioni necessarie a garantire i servizi essenziali di manutenzione ricorrente al fine di assicurare la fruibilità in condizioni di sicurezza dell’arteria in oggetto, quali interventi di pronto intervento e sfalcio erba. Inoltre, sono stati pianificati lavori di ripristino della pavimentazione stradale in vari tratti nelle provincie di Cremona e di Mantova, per i quali è stato reperito il relativo finanziamento e sono già stati appaltati i relativi lavori. In particolare, il 20 maggio sono stati avviati i lavori di rifacimento delle pavimentazioni in un tratto ricadente in Provincia di Cremona. Ulteriori interventi sono in corso di pianificazione e potranno trovare attuazione in base alle future disponibilità finanziarie».