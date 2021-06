Stroncato dai carabinieri lo spaccio di droga ai giardini del Chiese

ASOLA - I carabinieri della Stazione di Asola, nella continua e incessante lotta al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani e a conclusione di una mirata attività d’indagine, hanno fermato ieri un gruppo di minorenni, già tenuti sotto osservazione, tra i quali il cosiddetto “baby spacciatore”. Il ragazzo, non ancora quindicenne, è stato trovato in possesso di un mini bilancino di precisione ancora sporco di sostanza stupefacente, 305 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, ed una bustina in plastica con all’interno tre grammi di Hashish. I ragazzi avevano individuato l’area dei giardini pubblici “Del Chiese” come loro covo. Una zona frequentata da coetanei e famiglie dove, grazie alla mancanza di un sistema di video sorveglianza, facevano i loro “passaggi” in piena libertà.

I carabinieri, proprio in quei giardini durante i servizi perlustrativi, hanno incontrato diversi giovani con i quali, oltre a parlare degli effetti negativi dell’uso di sostanze stupefacenti e delle conseguenze penali e amministrative che ne portano qualora fermati, hanno appreso informazioni utili per l’attività d’indagine.

Le famiglie del fermato e dei restanti soggetti lì presenti, ignare del tutto, sono state convocate in Caserma dal Comandante dei carabinieri di Asola e informate di quanto accaduto. Il minorenne - che è stato denunciato in stato di libertà per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti - ora dovrà affrontare i Giudici del Tribunale per i Minorenni di Brescia.

Adesso toccherà agli uomini dell’Arma a ricostruire la rete degli assuntori e fornitori dello stupefacente.