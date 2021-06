Covid, in provincia di Cremona 5 nuovi casi nelle ultime 24 ore

CREMONA - Nelle ultime 24 ore sono cinque i nuovi casi di positività al Covid registrati in provincia di Cremona.

IN LOMBARDIA

Con 27.660 tamponi effettuati, sono 359 i nuovi casi in Lombardia, con il tasso di positività in leggera crescita all’1.3% (ieri 1.1%). Sono in calo i posti letto occupati sia in terapia intensiva (-3, 167) che negli altri reparti 833 (-24), per un totale di 1000 ricoverati. I decessi sono 16 per un totale complessivo di 33.669 morti in regione dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 114 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, 56 a Brescia, 48 a Bergamo, 28 a Monza e Brianza, 29 a Sondrio, 17 a Mantova e Pavia, 13 a Varese, 10 a Como, 9 a Lodi, 5 a Cremona a Lecco.

IN ITALIA

Sono 774 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 14 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 20 (ieri lo stesso numero). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.193, in calo di 230 unità rispetto a ieri (quando il calo era stato di 295). In isolamento domiciliare ci sono 186.535 persone, in calo di 2.853 rispetto a ieri. (ANSA)