Addio alla farmacista Camozzi: aveva 59 anni

SPINADESCO - Un paese intero piange la sua farmacista. Paola Camozzi non ce l’ha fatta e, malgrado la sua grande voglia di vivere, ha perso a 59 anni la battaglia contro il male che l’aveva aggredita qualche mese fa. Lascia un grande vuoto, ma soprattutto lascia il ricordo incancellabile di una professionista seria e preparata, sempre con il sorriso e la battuta sulle labbra, pronta a farsi in quattro per soddisfare le esigenze dei clienti che in lei hanno sempre trovato un ottimo punto di riferimento, grazie ai consigli preziosi che ha sempre dispensato a tutti: dal pensionato, alle neo mamme.

Nel periodo segnato dalla pandemia ha sempre lavorato intensamente al fianco della figlia Margherita, che ha seguito la sua stessa strada professionale, al marito Fabio e alle colleghe Laura e Michela, al magazziniere Massimiliano, ai volontari Nicola e Giancarlo, con i quali ha dato risposte e rassicurazioni a tutti, improvvisandosi psicologa e amica. Finito il turno di lavoro, quando c’era la necessità, cominciavano le consegne dei farmaci a domicilio.

«La cosa più gratificante – aveva confidato alcuni mesi fa a La Provincia – è sentire le persone che abbiamo aiutato ringraziarci e dirci che se non ci fossimo stati noi non sapevano come avrebbero fatto, sentire la gratitudine e il calore umano di tutti i nostri pazienti ci ripaga di tutta la fatica fatta e ci sta dando la forza di tornare pian piano alla normalità. Abbiamo fatto funzionare la farmacia di Spinadesco anche in tempo di emergenza sanitaria mondiale».

La notizia della sua scomparsa ha fatto calare un velo di tristezza in tutte le famiglie del paese che hanno perso davvero un’amica.