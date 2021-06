La camminata di Noi per Voi fa tappa a Monticelli e Cremona

MONTICELLI - Ha fatto tappa fra la Bassa Piacentina e Cremona, la camminata di solidarietà organizzata dalla Onlus ‘Noi per voi’: 609 km, da Genova a Piazzola sul Brenta, per raccogliere fondi che serviranno all’ospedale Gaslini, all’Udi contro la violenza sulle donne, all’Associazione Sindrome di Poland e all’associazione Amici di Leonardo, che aiuta un ragazzino di 14 anni affetto dalla sindrome di Dravet, una forma di epilessia rara e invalidante.

Gianni, Alessandro, Piero, Roberto e Antonio sono cinque amici liguri che hanno deciso di intraprendere questa avventura per sensibilizzare e aiutare. Nei giorni scorsi a Caorso hanno incontrato per caso la monticellese Lorella Villani, ex assessore in prima linea per varie battaglie fra cui quelle dell’associazione Oltre il nastro rosa sul cancro con metastasi al seno: «Mi hanno chiesto una indicazione stradale e ho chiesto loro dove stessero andando – racconta Villani –, non appena ho conosciuto la loro storia, la loro motivazione, ho pensato di organizzare un momento ufficiale, una tappa locale: Monticelli-Cremona. E così è stato, con l’aiuto di Marathon Cremona che da sempre è molto sensibile sulle varie attività di solidarietà».

I due gruppi dell’associazione sportiva cremonese, Runner e Nordic, hanno accolto i pellegrini a Monticelli e poi li hanno accompagnati fino alla città lombarda. «Due momenti semplici, che hanno previsto anche un brindisi finale – continua Villani – eppure molto significativi. Fra le altre cose i camminatori intendono acquistare macchinari per l’ospedale Gaslini, per uno hanno già raggiunto i fondi, manca il secondo. E all’arrivo, previsto per l’11 giugno, incontreranno Leonardo e la sua famiglia».

I cinque amici liguri ci stanno mettendo gambe e cuore, perciò gli sportivi della Bassa Piacentina e di Cremona invitano tutti ad aiutare la loro causa con un piccolo contributo: Iban IT 52 B 07601 01400001042128049, oppure tramite il sito www.noipervoi-onlus.it/donazioni