In provincia di Cremona nessuna vittima e 17 nuovi positivi

CREMONA - Con 39.363 tamponi effettuati, sono 436 i nuovi casi in Lombardia - 17 in provincia di Cremona -, con il tasso di positività stabile all’1,1%. Sono in calo i ricoverati sia in terapia intensiva (-13, 170) che negli altri reparti 887 (-52). I decessi sono 10 - nessuna vittima a Cremona - per un totale complessivo di 33.653 morti in regione dall’inizio della pandemia.

Per quanto riguarda le province, sono 131 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, 65 a Brescia, 49 a Varese, 46 a Bergamo, 36 a Monza e Brianza, 32 a Como, 17 a Cremona, 15 a Sondrio, 13 a Mantova, 11 a Pavia, 8 a Lecco e 6 a Lodi.

«Nella giornata di ieri sono state oltre 103mila le somministrazioni effettuate in Lombardia. Ci avviciniamo velocemente a toccare il 70% della popolazione vaccinata. Una percentuale che significherebbe il raggiungimento dell’immunità di comunità». Lo scrive la vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, sul suo profilo Facebook. «Intanto, è ancora straordinaria l’adesione della fascia 12-29 anni che ha superato le 582.000 prenotazioni» e aggiunge:"In queste giornate di fine settimana voglio però anche ringraziare tutte le persone che si adoperano negli hub per la migliore riuscita della nostra campagna vaccinale» conclude la vice presidente.

IN ITALIA

Sono 788 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 48 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 20 (ieri erano stati 22). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.193, in calo di 295 unità rispetto a ieri (quando il calo era stato di 141). In isolamento domiciliare ci sono 189.388 persone, in calo di 4.408 rispetto a ieri.