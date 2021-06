Ancora vandalismi in piazza Gramsci

CANNETO SULL’OGLIO - Vandalismi in piazza Gramsci. A denunciarli è stata ieri l’amministrazione comunale che ha parlato "dell'ennesimo e becero risultato dell'esigua parte di una società incivile e maleducata”. Il Comune ha diffuso immagini delle piante acquatiche strappate nella barca di piazza Gramsci, di uno dei cartelli con fotografia della mostra "Due passi nella storia", appena inaugurata, e solo uno scatto delle innumerevoli segnalazioni con borsine di rifiuti sparse in vari punti del territorio.

“Manca l'immagine del cestino dei rifiuti, divelto e sparito, dell'area con panchine di via Montanari, vicino all'ex macello. Il tutto in una settimana”, osserva l’amministrazione comunale. “L'unica risposta possibile va data dall'intera comunità responsabile con segnalazioni e denunce”.

Indignazione nei commenti dei cittadini: “Io penso che di fronte a tutto questo non esistono giustificazioni. Anch'io sono stato giovane, ovviamente, ma non ricordo atti del genere. C'era molto più rispetto nei confronti delle cose e delle persone, salvo rari casi. Ormai è la norma ma sarei curioso di sapere come si comportano in casa loro”, uno dei commenti.