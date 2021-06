Vandalismi al parco Rosselli, identificati 4 minorenni

SPINO D'ADDA - Sono stati identificati i 4 minorenni autori dei vandalismi, avvenuti nei giorni scorsi, ai danni del chiosco del parco Rosselli. Stamane il sindaco Luigi Poli ha convocato i genitori in Comune. Dovranno rifondere le spese per sistemare la struttura mentre i loro figli saranno chiamati nei prossimi giorni in comune per partecipare a un corso di educazione civica.