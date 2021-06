Perde i sensi e finisce in acqua, muore pescatore 37enne

TORRICELLA DEL PIZZO - Un 37enne residente a Torricella del Pizzo, originario di Motta Baluffi, è deceduto dopo aver avuto un malore mentre stava pescando in una lanca posta tra il fiume Po e l’argine maestro. Si trovava a pescare sin da ieri sul posto e aveva passato la notte in tenda.

Questa mattina un torricellese lo ha salutato verso le 8,30 e poi si è posizionato a pescare un po’ distante fuori dalla sua visuale in un’altra postazione. Dopo un po’ non lo ha più visto, si è avvicinato e ha visto che era finito in acqua. Lo ha soccorso, ha visto che aveva perso i sensi, ha cercato di fare la respirazione bocca a bocca e poi, con l’aiuto di un’altra pers ona ha praticato la rianimazione con le indicazioni del 118. Sul posto autoambulanza della Padana Soccorso, automedica, carabinieri e vigili del fuoco. Purtroppo nulla da fare. Sul posto sono giunti la madre e il fratello dello scomparso.