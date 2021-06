CREMONA - Il dottor Tiberio Oggionni è il nuovo primario di Pneumologia presso l'ospedale Maggiore. E' questo l'esito del concorso indetto dalla direzione generale. Oggionni, classe 1966, arriva dal S. Matteo di Pavia.

"Dal 1996 ad oggi l'attività clinica e scientifica si è sviluppata nell'ambito del programma di trapianto di polmone e cuore-polmone del Centro Trapianti Organi Toracici (CTOT) della Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo - chiarisce il dottor Oggionni -. L'attività clinica ha riguardato la selezione dei pazienti per inserimento in lista d'attesa per trapianto e tutto il follow-up pre-trapianto e post-trapianto. Inoltre nell'ambito delle patologie sottoposte a trapianto, in questi anni mi sono dedicato in particolare allo studio e alla cura delle malattie fibrosanti polmonari e delle patologie vascolari polmonari".

Dal 2001 Oggionni è responsabile di un progetto di ricerca della Fondazione IRCCS Policilinico S. Matteo per lo studio della patogenesi della fibrosi polmonare idiopatica. Dal 2005, poi, è responsabile del Registro Nazionale di Trapianto Polmonare dell'Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri, che raccoglie i dati sul trapianto polmonare su tutto il territorio nazionale, riconosciuti e validati dal Centro Nazionale Trapianti dell'Istituto Superiore di Sanità.