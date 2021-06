Minaccia a mano armata poi si dà alla fuga, denunciato 36enne

CREMONA - I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cremona, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i reati di minacce aggravate e porto abusivo di armi M.E. nato a Napoli nel 1985, residente a Cremona, celibe, disoccupato e pregiudicato.

Nel pomeriggio del 2 giugno, infatti, una pattuglia della Sezione Radiomobile era intervenuta per sedare una lite, scoppiata nelle vie del centro cittadino, presumibilmente per motivi legati allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti.

Non appena i militari giungevano in prossimità dei litiganti, il deferito si dava alla fuga liberandosi di un coltello con il quale, stando a quanto ricostruito dai Carabinieri, in base anche alle testimonianze dei presenti, aveva minacciato un cittadino marocchino.

Il 36enne napoletano, noto alle Forze dell’Ordine, nonostante il tentativo di far perdere le sue tracce, veniva raggiunto e identificato, mentre il coltello con il quale aveva minacciato il contendente, veniva recuperato e posto sotto sequestro.