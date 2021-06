Furgone contro tir lungo la bretella A21-A1, cinque morti

SAN PIETRO IN CERRO - È di cinque morti il bilancio di un gravissimo incidente stradale avvenuto in autostrada. È accaduto lungo il tratto della bretella di collegamento tra le autostrade A1 e A21 nel comune di San Pietro in Cerro. Qui un furgone con a bordo cinque persone, 3 italiani e 2 stranieri, si è schiantato contro un tir fermo in colonna a causa di un altro incidente. I cinque occupanti del Doblò sono tutti morti sul colpo. Al pauroso schianto ha assistito un agricoltore che si trovava in un campo adiacente.

Il tratto di autostrada è stato completamente chiuso al traffico. Sul posto mezzi del 118 e vigili del fuoco.

Per i rilievi è sopraggiunta la Stradale di Cremona con la comandante Federica Deledda.

Dal comandante Massimo Misseri della Polizia Locale le prime indicazioni sul traffico dopo la chiusura dell'autostrada: "Tutto il traffico autostradale si sta scaricando dal casello di Caorso lungo la Sp 10 che presenta delle grosse criticità sia nella direzione verso Piacenza sia verso Cremona".