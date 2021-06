Scontro auto-moto in pieno rettilineo: 3 feriti

AGNADELLO - Incidente stradale oggi alle 16,30 sulla provinciale bergamina pochi metri dopo il confine con il territorio bergamasco. Tre i feriti: uno scooterista 43enne di Treviglio, un 54enne e un 31enne entrambi di origini macedoni di Caselle Lurani. Lo scontro tra lo scooter è l'auto - una Ford Focus - è avvenuto in pieno rettilineo.

Sul posto per i rilievi la Polizia stradale di Crema. Lo scooterista è stato trasferito in elicottero all'Humanitas di Rozzano. I due macedoni a bordo della Focus sono stati trasportati in ambulanza al San Matteo di Pavia.