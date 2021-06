In provincia di Cremona 15 nuovi positivi

CREMONA - "Oltre alle buone notizie che giungono dalla campagna vaccinale, oggi in Lombardia registriamo due dati che dal valore simbolico rilevante: i ricoverati in terapia intensiva scendono sotto quota 200, attestandosi a 193 casi; mentre quelli negli altri 'reparti-Covid' sono meno di 1.000, precisamente 942. Bene anche l'incidenza per 100.000 abitanti, che si conferma ampiamente sotto i 50, oggi 31, avvicinando ulteriormente la Lombardia alla zona bianca". Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando i dati di oggi sul Coronavirus in Lombardia. "Non abbassiamo la guardia - prosegue Fontana - continuiamo a rispettare le regole e guardiamo con moderato ottimismo al futuro". In provincia di Cremona si registrano 15 nuovi positivi. Il numero delle vittime sale a 1.517, una in più rispetto al dato di martedì 1 giugno.

IN ITALIA

Sono 59 i morti per il Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 62). I positivi sono stati 1.968, in calo rispetto ai 2.897 di ieri, secondo i dati del ministero della Salute.

In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.225.163, i morti 126.342.

I dimessi ed i guariti sono invece 3.893.259, con un incremento di 6.392 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 205.562, in calo di 4.488 nelle ultime 24 ore.

Sono 97.633 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività è dell'2%, in aumento rispetto all'1,2% di ieri.