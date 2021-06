Cronisti a 11 anni: la Beata Vergine ha il suo mensile

CREMONA - Anche in tempi di Didattica a distanza, la carta stampata conserva il suo fascino e tutto il suo valore educativo. Le classi 5ªA e 5ªB della primaria dell’Istituto Beata Vergine in questo anno scolastico hanno lavorato per ideare e realizzare un vero giornale, che ha debuttato ed ha trovato subito riscontri importanti nonché un ruolo concreto, attivo, dentro la scuola come tra le famiglie degli alunni. Il lavoro preparatorio è stato lungo e meticoloso.

Dalla lezione con il giornalista de «La Provincia» Giacomo Guglielmone alla scelta del titolo della testata, dalla selezione delle notizie e degli argomenti di approfondimento alla scrittura e alla composizione, fino alla diffusione, anche nella versione digitale, a famiglie e amici.

È nato così il GGQ (Geniale Giornalino delle Quinte), sotto la direzione delle maestre Elena Gremizzi e Roberta Cerati. Per i piccoli un’esperienza del piacere della scrittura e, al tempo stesso, di responsabilità comunicativa.