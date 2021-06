In provincia di Cremona 10 nuovi positivi

CREMONA - Con 40.748 tamponi, sono 519 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Lombardia, con un tasso di positività stabile all’1.2%: 10 i nuovi positivi in provincia di Cremona. Sono in calo sia i ricoveri in terapia intensiva (-13, 207) sia negli altri reparti (-71, 980).

Sono 10 i decessi in Lombardia che portano il totale da inizio pandemia a 33.630 morti in regione.

Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 149 contagi, 67 a Bergamo, 57 a Varese, 48 a Brescia, 37 a Mantova, 33 a Monza, 27 a Como e Sondrio, 26 a Pavia, 10 a Cremona e Lodi, 9 a Lecco.

«Oggi è una giornata simbolica, perché il presidente Mattarella ci ha invitato all’unità, alla responsabilità e alla collaborazione istituzionale, ha parlato di ripresa e di rilancio e dei giovani. Per Regione Lombardia oggi è una giornata davvero simbolica, perché parte la campagna vaccinale dai 12 anni ai 30». Lo ha sottolineato la vice presidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti, a margine delle celebrazioni per la festa della Repubblica in piazza Duomo, parlando della graduale ripartenza dopo la pandemia.

IN ITALIA

Sono 933 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia. Con un calo di 56 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 33 (ieri erano stati 41). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.858, in calo di 334 unità rispetto a ieri (quando il calo era stato di 290).