A Spino escrementi gettati nei giardini di casa

SPINO D'ADDA - Sono ragazzi intorno ai 16-18 anni, che pensano di essere i padroni dei giardini di via Barbieri a Spino d'Adda. Improvvisano picnic ad alto tasso alcolico, urlano sino a tarda sera e abbandonano rifiuti. Se richiamati rispondono con frasi irripetibili e poi si vendicano.

Nell’area verde del quartiere residenziale regna l’inciviltà: i ragazzi danno fastidio ai residenti, le cui abitazioni si affacciano sul parco. Nei giorni scorsi, alcuni adulti si sono fatti sentire. Qualcuno è sceso al parco, per chiedere ai ragazzi di smetterla. Per tutta risposta la mattina dopo si è ritrovato escrementi di cane nel giardino.

«Purtroppo la maleducazione non conosce confini — spiega il vicesindaco Enzo Galbiati —: riteniamo che questo increscioso episodio sia da ricondurre ad un gruppo di ragazzi che abitualmente frequenta il parco. Si credono i padroni del mondo e sono molto maleducati. Si sentono frasi irripetibili». Di sicuro la situazione nella zona è fuori controllo. Le forze dell’ordine sono allertate, compresa la Polizia locale. Ma bisogna cogliere sul fatto i vandali per poterli sanzionare e denunciare. Il Comune ha a disposizione le fototrappole, ma non sempre dalle riprese si può risalire all’identità dei responsabili. Tra mascherine, cappellini e cappucci, i volti sono spesso coperti.