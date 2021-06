In provincia di Cremona 4 casi positivi nelle ultime 24 ore

CREMONA - In provincia di Cremona sono 4 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. In Lombardia continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-14). A fronte di 35.716 tamponi effettuati, sono 461 i nuovi positivi (1,2%). I guariti/dimessi sono 807.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 35.716 (di cui 19.014 molecolari e 16.702 antigenici) totale complessivo: 10.710.940

- i nuovi casi positivi: 461 (di cui 33 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 770.816 (+807), di cui 3.103 dimessi e 767.713 guariti

- in terapia intensiva: 220 (-14)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.073 (+22)

- i decessi, totale complessivo: 33.620 (+9)

I nuovi casi per provincia: