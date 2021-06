Casalmaggiore, a maggio 48 casi e attualmente 18 positivi

CASALMAGGIORE - Tradizionale bilancio mensile del sindaco Filippo Bongiovanni sull'andamento della pandemia a livello locale. "Il mese di maggio 2021 - fa notare il primo cittadino di Casalmaggiore - si è caratterizzato per il drastico calo di casi e per un ampio numero di guarigioni che ha consentito di dichiarare l'ospedale OglioPo Covid Free, non risulta peraltro nessun ricoverato in ospedale per acuti residente a Casalmaggiore in questo momento. Ci si avvia verso la zona bianca, i dati in provincia di Cremona fanno assolutamente ben sperare e così in tutta la Lombardia. Avanza spedito anche l'hub vaccinale di Casalmaggiore. I residenti già vaccinati con almeno la prima dose sono 5.297 che rappresentano il 40,82% di cui 3.219 hanno già ricevuto la seconda dose. Da inizio pandemia i casi globali a Casalmaggiore sono 1.347. Nel mese di maggio si sono registrati 48 casi rispetto ai 113 di marzo". Attualmente "i positivi attivi sono 18, mentre i guariti totali salgono a 1.276. Covid free quasi tutte le frazioni, si registrano pochissime unità di positivi solo ad Agoiolo, Cappella, Vicomoscano e Vicobellignano. 11 i casi aperti in centro". Sono 2 i morti di Covid a maggio, per un totale di 53 decessi ufficiali di persone con Covid da inizio pandemia: 34 uomini e 19 donne, età media 79 anni e mezzo. Nel mese di maggio 2021 sono 18 i deceduti in totale. Rispetto agli anni scorsi è un dato di poco più alto che ha solo relativamente a che fare col Covid".

