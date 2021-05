Protezione civile, 'patentino' per 100 nuovi volontari

SAN GIOVANNI IN CROCE - Piazza Dante Alighieri e il cortile del teatro comunale Cecilia Gallerani domenica mattina hanno ospitato le prove finali dell’ultimo corso di formazione per volontari di protezione civile. “Al termine di queste attività finali i volontari possono iniziare ad operare”, ha spiegato Maurizio Stradiotti, presidente dell’organizzazione di volontariato Le Aquile di San Giovanni in Croce, tutor del corso. “Con le Aquile - ha continuato - sono presenti i gruppi di Casalmaggiore “Il Grande Fiume”, di Motta Baluffi e Cingia “Terre di Mezzo”, di Piadena Drizzona “Platina”. In tutta la provincia i nuovi volontari sono cento, trenta dei quali della zona ad est di Cremona. Le attività di formazione si sono svolte online a causa della emergenza sanitaria”.

Quattro i moduli allestiti: il primo relativo alle telecomunicazioni, il secondo all’insacchettamento per contrastare le eventuali piene dei fiumi, il terzo il montaggio delle tende, il quarto l’utilizzo delle motopompe e delle motoseghe. Divisi in quattro gruppi, i nuovi volontari a rotazione nei diversi moduli hanno assistito alle dimostrazioni pratiche e si sono anche cimentati nelle prove pratiche. Esposte varie dotazioni e mezzi dei gruppi che operano nel territorio, sempre all’insegna di serietà e al servizio dei bisogni della cittadinanza. Nel campo della protezione civile, oltre ai corsi di formazione, la novità degli ultimi mesi riguarda la fondazione ufficiale delle Aquile di San Giovanni, nate dalla fusione delle Aquile Oglio Po di Martignana di Po e della sezione La Torre di San Giovanni in Croce, anche con il coinvolgimento dei volontari di Rivarolo del Re.