L'incubo gas di Rivarolo del Re in onda su Report

RIVAROLO DEL RE - "Le reti del gas che passano sotto le nostre strade devono rispettare diversi parametri di sicurezza, come la profondità alla quale si posizionano i tubi. Ma avviene sempre così? A Rivarolo del Re (Cremona) si è scoperto di no, ed ecco cosa è successo": così si legge sul post pubblicato sulla pagina Facebook di Report, il programma d'inchiesta di Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci. La puntata dedicata alla vicenda di Rivarolo del Re va in onda questa sera alle 21.10. Nel trailer pubblicato sui social si può ascoltare l'intervista all'ex sindaco Marco Vezzoni.





L'incubo del gas si era chiuso ad aprile 2019 dopo una battaglia durata tre anni. Vezzoni, prima di lasciare la fascia tricolore, aveva sintetizzato così l'esito della vicenda: "Il Comune resta proprietario delle reti; questo garantisce fino a fine concessione - 2023 - e nelle future gare d’ambito di ottenere un canone, attualmente di 50 mila euro all’anno; il pagamento al gestore uscente concordato è di 660 mila euro iva inclusa contro i 1.560 mila dell’arbitrato, ciò significa aver tolto da una sentenza ingiusta 900 mila euro tondi; obbligo della messa a norma della rete da parte del gestore. Non ci sono altri costi per il Comune perché le spese legali, anche quelle già sostenute dal ricorso in poi, sono rimborsate o pagate dal gestore».