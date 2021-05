In azione le pattuglie anti vandali

SONCINO - Pattuglie antivandalismo e rinforzi in arrivo: gli obiettivi della polizia locale di Soncino, che ha appena vinto un bando di Regione Lombardia del valore di 20 mila euro con cui comprerà un nuovo mezzo, sono chiari: stop alle scorribande nel Macbus.

Chiaramente la presenza della polizia è un deterrente importante che allontana gli incivili. Nel limite delle nostre possibilità stiamo operando quotidianamente per tenere l’area sotto stretto controllo

Il giro di vite ha già dato i suoi frutti: nel parchetto (pur sempre non pulitissimo) adesso almeno non si verificano più danneggiamenti. «Chiaramente la presenza della polizia – spiega la comandante Giuliana Pennacchio – è un deterrente importante che allontana gli incivili. Nel limite delle nostre possibilità stiamo operando quotidianamente per tenere l’area sotto stretto controllo».

Green ed efficiente. Insomma, nella stazione di piazza Garibaldi attualmente si lavora tanto e bene. Sia dal punto di vista amministrativo che operativo. Quello che interessa maggiormente ai cittadini, e soprattutto ai residenti dell’immediata periferia nei dintorni del Bosco Urbano, è il secondo. Il riassunto è breve e conciso: si può tornare a utilizzare giochi, scivoli e panchine perché i vandali che le distruggevano un giorno sì e l’altro pure si sono allontanati e, si spera, per sempre.