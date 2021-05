Città viva e piena di turisti

CREMONA - Città piena di turisti, città viva come non mai. Il mese di maggio è anche un'occasione per fare gite in bicicletta e allora ecco un gruppo di amiche che da Pizzighettone ha raggiunto il cuore della città. Una bella gita tutta al femminile, baciata dal sole caldo di fine maggio.

Le bellezze in bicicletta hanno attraversato piazza del Comune, selfie di ordinanza e poi di nuovo verso Pizzighettone. "Ci aspettano altri 15 chilometri". Il gruppo non è passato inosservato e si è guadagnato anche qualche scatto da parte dei numerosi turisti che animavano il centro cittadino