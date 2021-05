Vandali in azione, auto prese di mira

VANDALI - Alcune macchine sono state imbrattate a Viadana la notte appena trascorsa con una bomboletta grigia, tra via 25 Aprile, via Dante e via Cavour. Vandalismi che hanno suscitato la comprensibile indignazione dei proprietari delle vetture, che adesso stanno cercando eventuali testimonianze sull’accaduto. Le fotografie sono state diffuse via social nel tentativo di risalire alla identità degli autori del gesto.