Nuovi mandati pastorali: ecco tutte le nomine

CREMONA - «La Chiesa è missionaria, sempre e ovunque. E in questo tempo è chiamata a rinnovarsi proprio in tal senso, per portare a tutti la gioia del Vangelo e la vita di Dio. Questo è il motivo profondo dei cambiamenti che, spesso, si rendono necessari, per garantire dinamismo all’organismo ecclesiale, che non può ridursi a strutture e apparenti sicurezze». Così il vescovo di Cremona, monsignor Antonio Napolioni, sul sito della Diocesi che introduce i nuovi mandati pastorali.

«Ringrazio i sacerdoti che hanno mostrato tanta disponibilità, talvolta con più entusiasmo, talvolta con un certo sacrificio. So che le comunità, dopo l’iniziale comprensibile turbamento, scopriranno quanto bene hanno ricevuto e quanto ancora ne verrà dal succedersi di umili e generosi servi e amici del Signore Gesù, unico vero sposo della Chiesa. Alcuni criteri hanno orientato le scelte: favorire le Unità pastorali e le collaborazioni prevedibili tra parrocchie, incentivare la condivisione di ministero e possibilmente di vita tra presbiteri, disporci ad una ripresa dopo lo shock della pandemia che permetta di avere davanti una prospettiva di medio periodo. Le nomine oggi annunciate andranno in attuazione all’inizio del nuovo anno pastorale, secondo il calendario che verrà concordato con ogni comunità e presbitero».

I nuovi mandati pastorali

Don Carlo Rodolfi collaboratore dell’Unità Pastorale “Sant’Omobono”, formata dalle parrocchie Santa Maria Assunta (Cattedrale), Santi Clemente e Imerio, San Giorgio in San Pietro al Po in Cremona.

Don Paolo Arienti parroco di Sant’Ambrogio vescovo in Cremona e moderatore dell’erigenda Unità Pastorale “Don Primo Mazzolari”, formata dalle parrocchie Sant’Ambrogio Vescovo in città, Santa Maria Nascente in Migliaro, Santa Maria Annunciata in Boschetto e Santi Nazaro e Celso in San Giuseppe al Cambonino.

Don Francesco Fontana coordinatore area “In ascolto dei giovani”, incaricato diocesano di Pastorale giovanile, presidente Federazione Oratori Cremonesi.

Don Enrico Ghisolfi vicario parrocchiale di Santa Maria Assunta in Brignano Gera d’Adda.

Don Matteo Bottesini vicario parrocchiale di Sant’Archelao martire in Castelverde, Sant’Abramo in Costa Sant’Abramo, San Michele arcangelo in Castelnuovo del Zappa, San Martino vescovo in S. Martino in Beliseto, San Biagio vescovo in Marzalengo.

Don Michele Rocchetti vicario parrocchiale di San Vittore martire in Calcio, Santi Pietro e Paolo apostoli in Pumenengo, Santa Maria Assunta in Santa Maria in Campagna.

Don Stefano Montagna vicario parrocchiale dell’Unità Pastorale “Sant’Omobono”, formata dalle parrocchie Santa Maria Assunta (Cattedrale), Santi Clemente e Imerio, San Giorgio in San Pietro al Po in Cremona.

Mons. Giansante Fusar Imperatore parroco dei Santi Fermo e Rustico martiri in Caravaggio.

Don Vittore Bariselli parroco di Santa Maria Immacolata e San Zeno, Annunciazione, Cristo Risorto, San Pietro apostolo (Cascine San Pietro) in Cassano d’Adda.

Don Angelo Lanzeni collaboratore di Santa Maria Immacolata e San Zeno, Annunciazione, Cristo Risorto, San Pietro apostolo (Cascine San Pietro) in Cassano d’Adda.

Don Alessandro Capelletti collaboratore di Santa Maria Immacolata e San Zeno, Annunciazione, Cristo Risorto, San Pietro apostolo (Cascine San Pietro) in Cassano d’Adda.

Don Enrico Strinasacchi collaboratore di San Siro vescovo in Soresina.

Don Matteo Pini parroco in solido e moderatore di San Lorenzo in Arzago d’Adda e Santa Maria Immacolata in Casirate d’Adda.

Don Luigi Nozza parroco in solido di San Lorenzo in Arzago d’Adda e Santa Maria Immacolata in Casirate d’Adda.

Don Andrea Piana vicario parrocchiale dei Santi Fermo e Rustico martiri in Caravaggio.

Don Alberto Bigatti vicario parrocchiale di San Siro vescovo in Soresina.

Mons. Attilio Arcagni collaboratore dell’Unità Pastorale “Cittanova”, formata dalle parrocchie Sant’Agata vergine e martire, Santi Giacomo e Agostino apostoli, Santi Apollinare e Ilario in Cremona.

Don Giovanni Fiocchi parroco in solido e moderatore dell’Unità Pastorale “Cafarnao”, formata dalle parrocchie San Leonardo in Vescovato, San Bartolomeo apostolo in Ca’ de’ Stefani, Sant’Andrea apostolo in Pescarolo, San Giovanni decollato in Pieve Terzagni, Santi Martino e Nicola in Binanuova, Sant’Ambrogio vescovo in Gabbioneta.

Don Alessandro Bertoni parroco in solido dell’Unità Pastorale “Cafarnao”, formata dalle parrocchie San Leonardo in Vescovato, San Bartolomeo apostolo in Ca’de Stefani, Sant’Andrea apostolo in Pescarolo, San Giovanni decollato in Pieve Terzagni, Santi Martino e Nicola in Binanuova, Sant’Ambrogio vescovo in Gabbioneta.

Don Gianfranco Castelli collaboratore a Santa Maria Assunta in Brignano Gera d’Adda.

Don Stefano Zoppi parroco di San Lorenzo martire in Misano di Gera d’Adda.

Don Angelo Maffioletti parroco di San Michele arcangelo in Antegnate.

Don Angelo Ruffini parroco in solido e moderatore dei Santi Gervasio e Protasio martiri in Dosolo, San Matteo apostolo in San Matteo delle Chiaviche, Sant’Agata in Villastrada, Santo Stefano in Cavallara, Nostra Signora di Lourdes e San Ludovico in Sabbioni di San Matteo, Santa Maria Assunta in Correggioverde.

Don Bruno Grassi parroco in solido dei Santi Gervasio e Protasio martiri in Dosolo, San Matteo apostolo in San Matteo delle Chiaviche, Sant’Agata in Villastrada, Santo Stefano in Cavallara, Nostra Signora di Lourdes e San Ludovico in Sabbioni di S. Matteo, Santa Maria Assunta in Correggioverde.

Don Daniele Rossi parroco di San Martino vescovo in San Bassano, Santa Maria Annunciata in Santa Maria dei Sabbioni, Sacro Cuore e San Latino in San Latino, Santi Sisto e Liberata in Gombito, Santi Nazario e Celso in Formigara, Sant’Andrea apostolo in Cornaleto.

Don Mario Martinengo collaboratore di San Pietro apostolo in Bozzolo, Santa Maria Annunciata in San Martino dall’Argine.

Don Luigi Pisani parroco di Santa Maria Annunciata in San Martino dall’Argine, oltre che di S. Pietro apostolo in Bozzolo.

Don Marco Leggio parroco di san Vittore martire in Agnadello.

Don Marco Bosio collaboratore dei Santi Filippo e Giacomo apostolo in Castelleone, San Martino vescovo in Corte Madama.

Don Ottorino Baronio cooperatore del Santuario Santa Maria del Fonte in Caravaggio.

Don Vilmo Realini collaboratore della erigenda Unità Pastorale formata dalle parrocchie Beata Vergine Lauretana e San Genesio (Borgo Loreto), Immacolata Concezione (Maristella), San Bernardo, San Francesco d’Assisi in Cremona.

Don Marino Secondo Dalè parroco di San Benedetto abate in Trigolo, oltre che di San Procopio in Fiesco.

Don Silvio Aboletti collaboratore di San Benedetto abate in Trigolo e San Procopio in Fiesco.

Don Claudio Rasoli collaboratore della erigenda Unità Pastorale formata dalle parrocchie Sant’Archelao martire in Castelverde, Sant’Abramo in Costa Sant’Abramo, San Michele arcangelo in Castelnuovo del Zappa, San Martino vescovo in S. Martino in Beliseto, San Biagio vescovo in Marzalengo. Collaboratore dell’Ufficio diocesano di pastorale scolastica.

Don Fabrizio Ghisoni parroco di San Dalmazio in Paderno Ponchielli, Santo Stefano martire in Ossolaro.

Don Gabriele Barbieri vicario parrocchiale di Santa Maria Assunta, San Giacomo apostolo e San Pietro apostolo in Soncino, San Bartolomeo apostolo in Isengo, San Quirico in Casaletto di Sopra, San Bernardo abate in Melotta.

Don Umberto Zanaboni residente in Seminario Vescovile, Cremona, a tempo pieno per la Postulazione della Causa di Beatificazione del Servo di Dio don Primo Mazzolari.

Don Federico Celini parroco di Santa Maria Assunta in Cella Dati, San Giovanni Battista in Pugnolo, San Giorgio martire in Derovere, oltre che di San Siro vescovo in Sospiro, Natività di San Giovanni Battista in Longardore, San Sisto papa in San Salvatore, San Marco evangelista in Tidolo.

Don Francesco Tassi vicario parrocchiale dell’Unità Pastorale “Madre Nostra”, formata dalle parrocchie Santa Maria Assunta in Cella Dati, San Giovanni Battista in Pugnolo, San Giorgio martire in Derovere, San Siro vescovo in Sospiro, Natività di San Giovanni Battista in Longardore, San Sisto papa in San Salvatore, San Marco evangelista in Tidolo.

Don Luigi Pietta collaboratore di Cristo Re in Cremona.