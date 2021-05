La partita di calcetto ora si organizza sull'app

CASALMAGGIORE - Un’app per prenotare i campi da gioco e organizzare le partite con vecchi e nuovi amici. È questo lo scopo di Search&Play, l’app creata dai fratelli Gabriele e Daniele Somenzi, rispettivamente di Casalmaggiore e San Giovanni in Croce, e Luca Roveroni, di Gussola, e presto disponibile per i dispositivi mobili. Un servizio grazie al quale gli appassionati di sport potranno organizzare le proprie partite, entrare in relazione con altri giocatori interessati e unirsi così attorno a un campo della disciplina interessata sul territorio. Con la possibilità, dunque, di «fare rete» e comunità con altri utenti. «Questa piattaforma è una risposta alla necessità e alla voglia di ritrovarsi all’aria aperta e di socializzare» spiegano i creatori dell’app. «Per sportivi noi intendiamo da chi vuole provare un nuova attività al professionista» precisa Daniele. «Crediamo che lo sport sia un veicolo per mettere in contatto le persone» aggiunge Gabriele. Infatti, sostiene Luca, «quello che accade con Search&Play è di semplificare il processo di organizzazione tra appassionati di sport e facilitare la gestione delle prenotazioni». Sono già diverse le discipline disponibili: dal calcetto al ping-pong, dal basket allo squash, basterà qualche tocco per organizzare la fatidica partita del mercoledì tra amici.